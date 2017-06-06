Жительница Саранска вместе с двумя малолетними детьми отравилась газом в собственном доме

В поселке Николаевка под Саранском вечером 2 июня произошло ЧП: в пятиэтажном доме по улице Кооперативной отравились газом три человека, двое из которых - дети.

Как стало известно, семейство в составе супругов, двух девочек в возрасте 2 и 6 лет, а также бабушки готовилось к поездке в деревню. Женщины хлопотали на кухне, дети находились рядом.

"Около пяти вечера девочки стали жаловаться на головную боль, тошноту и шум в ушах. Спустя три часа старшая ушла в комнату и закрыла за собой дверь, а малышка осталась с нами на кухне. Уже тогда я почувствовала странный запах. Как будто газом пахнет. Проверила конфорки, но все было нормально", - рассказала мать.

Через несколько часов обычно активная младшая дочь стала совсем вялой и через некоторое время потеряла сознание. Вызванные на место происшествия медики приехали быстро, оказали малышке первую помощь и доставили в реанимацию детской республиканской больницы. Сюда же с симптомами отравления привезли и ее старшую сестру. В это время самой женщине стало плохо, она упала в обморок. Ее тоже пришлось везти в больницу.

К счастью, жизни пострадавших ничего не угрожает. Между тем, родители пытаются выяснить, кто виноват в произошедшем. По их словам, причиной отравления мог стать угарный газ, поднимавшийся из квартиры, расположенной под ними. Это могло произойти из-за нарушения эксплуатации газовой колонки.

Источник: izvmor.ru