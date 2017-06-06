Три жителя Саранска пойдут под суд за организацию подпольных игровых клубов

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, которых обвиняют в организации подпольных игровых клубов.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, в апреле минувшего года оперативники закрыли два заведения Саранска, незаконно осуществляющих игровую деятельность. Один из клубов действовал на улице Веселовского, 62а (территория рынка "Ринг"), второй работал в доме №155 по улице Рабочая.

Организатор установил оборудование, привлек к участию в незаконном бизнесе двух знакомых девушек, которым отводилась роль администратора зала игровых автоматов.

В ходе обысков правоохранители изъяли 36 аппаратов и выручку в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, полицейские провели обыски по месту жительства граждан, где были изъяты 1000 евро и 200 долларов.

Сейчас расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд для принятия решения.

Источник: 13.мвд.рф