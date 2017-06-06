В Мордовии начали искать новые "Успешные школы"

В Мордовии дан старт приему материалов на заочный этап II Всероссийского конкурса "Успешная школа". Принять участие в конкурсе могут все общеобразовательные организации, готовые заявить о своем успешном опыте работы.

Напомним, в 2016 году победителем I подобного конкурса стала Темниковская школа №1. Свои заявки на конкурс тогда прислали 3060 школ из разных уголков РФ. Из них лишь 180 школ получили право участвовать в заочном туре. В их числе, кроме темниковцев, была и Шугуровская средняя школа Большеберезниковского района.

В очный финал Москве в 2016 году пробились лишь 20 школ. Темниковское учебное заведение вошло в число 6 победителей и получило призовые в размере 100 тысяч рублей.

В этом году размер призовых остается прежним. От участников на заочном этапе требуется написать статью на тему "Как достичь успеха? Наша технология".

Окончание приема материалов заочного этапа – 15 октября 2017 года. Финальный очный этап Всероссийского конкурса "Успешная школа" пройдет в декабре 2017 года.

Источник: izvmor.ru