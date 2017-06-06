В Мордовии столкнулись Toyota и Nissan: погибли два подростка

В Лямбирском районе республики произошло ДТП.

Инцидент случился возле с. Апполоновка, в котором погибли два человека – 16-летняя девушка и ее 14-летний брат.

Toyota Land Cruiser на высокой скорости въехала во встречное авто. Марку иного автомобиля, где находились дети, очевидцы сначала не называли, так как его от удара разорвало на части. Позднее в Госавтоинспекции пояснили, что это был Nissan Tiida. Шофер искореженного авто, по предварительным сведениям отец детей, остался в живых.

На данный момент на месте работают работники Госавтоинспекции Мордовии.

Источник: izvmor.ru