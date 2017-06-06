Жительницу Нижнего Новгорода осудят за убийство, совершенное в Мордовии 22 года назад

В Мордовии передано в суд уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Нижнего Новгорода, которая обвиняется в убийстве.

По данным пресс-службы регионального Следкома, в июле 1995 года обвиняемая приехала в Краснослободск, где остановилась у ранее незнакомой 80-летней старушки. Ночью 6 июля между женщинами произошла ссора якобы из-за того, что хозяйка заподозрила гостью в воровстве денег. Ссора вскоре перешла в драку, в ходе которой более молодая женщина ударила пожилую оппонентку бутылкой по голове, а потом задушила. Труп жертвы она сбросила в подпол, а сама скрылась, уехав из города на попутном автотранспорте.

Женщина была объявлена в федеральный розыск, однако более 20 лет ей удавалось скрываться от правосудия. В итоге она была задержана в Нижнем Новгороде и по результатам расследования предстанет перед судом. Судя по всему, женщина и думать забыла о совершенном преступлении, поскольку спокойно явилась в миграционную службу, чтобы получить паспорт и зарегистрироваться по месту проживания.

Вину обвиняемая признала полностью.

Источник: mordovia.sledcom.ru