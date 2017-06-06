Владимир Волков и директор "Биохимика" обсудили создание центра по разработке антибиотиков

Врио главы Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "Биохимик" Денисом Швецовым. Стороны детально обсудили вопросы дальнейшего развития предприятия, сообщает пресс-служба главы РМ.

В частности речь шла о реализации важного проекта - создании научно-производственного центра по разработке новых видов антибиотиков. Центр проектной мощностью до 2 тонн фармацевтических субстанций в год будет решать задачи импортозамещения, снижения импортозависимости от зарубежных производителей лекарств. Партнером "Биохимика" в этом проекте выступает МГУ имени Н.П. Огарева. Инвестиции в проект составляют около 500 млн рублей.

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. Как сообщил руководитель предприятия, уже в декабре 2017 года планируется запустить производство четырех активных фармацевтических субстанций по полному производственному циклу.

Также обсуждались вопросы, связанные с увеличением объемов производства, расширением номенклатуры выпускаемой продукции, созданием дополнительных рабочих мест.

Источник: e-mordovia.ru