Предприниматель клуба "Деловар" навестил ветерана Великой Отечественной войны в Саранске

Клуб предпринимателей "Деловар" продолжает свою благотворительную акцию в Саранске. В рамках мероприятия предприниматели навещают ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Пролетарском районе столицы РМ.

На этот раз в гостях у ветерана Василия Степановича Исламова побывал член Общественной Палаты РМ Александр Палкин. В гости он пришел с лекарствами, предоставленными ПАО "Биохимик".

"Мы благодарны ветеранам за все, что они для нас сделали. Мы всегда будем помнить и чтить ваш подвиг, и, конечно, воздавать должное вашим заслугам всегда, а не только в День Победы", - подчеркнул Палкин.

Василий Исламов родился в селе Киржеманы Атяшевского района, юнцом был призван на фронт. Участвовал в боевых действиях под Курском, был тяжело ранен. Но после излечения вновь вернулся в строй. День Победы встретил в Польше.

Уже будучи на пенсии, Василий Степанович возглавил Саранский пансионат ветеранов войны и труда.

Источник: izvmor.ru