На ЕГЭ в Мордовии не отмечено нарушений

В Мордовии полным ходом проходят ЕГЭ. Школьники уже написали экзамены по по географии, информатике, обязательной для всех математике и самому массовому предмету по выбору — обществознанию.

На ЕГЭ в Мордовии практически не фиксируется нарушений. Согласно информации Министерства образования РМ, в прошедшие дни не было ни одного случая удаления ученика с экзамена. Они проходят в штатном режиме.

К слову, руководство Рособрнадзора отмечает, что и в целом по стране число удалений за использование шпаргалок и мобильных телефонов в этом году стало меньше. По итогам прошедших ЕГЭ таких случаев стало на треть меньше, чем в прошлом году.

Источник: izvmor.ru