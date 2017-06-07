Жителям Саранска рассказали, как власти следят за качеством мяса на рынках и ярмарках выходного дня

Директор Департамента по экономической политике и работе с административными органами Саранска Ирина Объедкина просветила жителей города насчет того, какое мясо продается на прилавках. В столице РМ в настоящее время активно муссируется тема приобретения горожанами с рук, по объявлениям в Интернете и газетах мяса павших животных. Поскольку по этим фактам до сих пор ведется расследование, мэр Саранска Петр Тултаев попросил проинформировать людей о том, какое мясо попадает на прилавки рынков и ярмарок выходного дня.

По словам Объедкиной, поставки мяса на ярмарки выходного дня и центральный рынок идут исключительно от производителей нашего региона. Не было ни одного факта, чтобы на прилавки поступил продукт не из Мордовии. На рынках мясо от поставщиков принимается только при наличии ветеринарного свидетельства и ветеринарной справки.

Все торговые места, а их 24, предназначенные для этого, оборудованы холодильными витринами, а хранение осуществляется в специально оборудованной холодильной камере.

Для ярмарок выходного дня забой скота производится в убойных, где мясо проходит соответствующую экспертизу, с последующей выдачей соответствующего свидетельства.

Источник: adm-saransk.ru