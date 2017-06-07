Выставка "Первозданная Россия" откроется в Саранске 10 июня

В Саранске 10 июня начнет работу фотовыставка "Первозданная Россия". Мероприятие будет посвящено Дню России, который отмечается 12 июня.

Выставка откроется в центре "Арт-Гараж" по улице Советской, 66. В экспозиции, организованной Советом Федерации и Русского географического общества, более 100 оригинальных фотографий дикой природы России, сделанных лучшими фотографами-анималистами. Работы для "Первозданной России" отбирались на конкурсной основе, а презентационная выставка финалистов демонстрировалась в московском Центральном доме художника на Крымском валу.

Кроме того, в день вернисажа в "Арт-Гараже" организаторы решили провести конкурс среди местных фотографов, которые в качестве награды получат призы от Мордовского заповедника имени Смидовича и комплекты красочных фотоальбомов.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо принести свои фотоснимки, запечатлевшие природные пейзажи, портреты животных, птиц, насекомых, домашних питомцев.

Источник: izvmor.ru