Руководитель мебельной студии в Саранске обманул клиентов на 1 млн рублей

В Мордовии расследуют уголовное дело по фактам мошеннических действий местного предпринимателя. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, житель Саранска с января 2015 года по февраль 2016 руководил студией "Ванадис" которая находилась в торговом центре на Александровском шоссе. Мужчина заключал с гражданами договора на изготовление и поставку корпусной мебели. Клиенты, не догадываясь, что бизнесмен перестанет исполнять свои обязательства, вносили авансы.

По состоянию на сегодняшний день сумма ущерба, исходя из заявлений 17 потерпевших, составляет свыше 1 миллиона рублей.

Граждане, пострадавшие от действий этого человека, могут обратиться по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 75, или по телефонам: 8(8342) 29-85-20, 29-85-59 или 02, добавили в ведомстве.

Источник: 13.мвд.рф