В Мордовии ограничивают движение на федеральных трассах из-за ремонта дорог

На четырех участках федеральных трасс в Мордовии начинается ремонт дорожного покрытия. Таким образом, на трассах Р-178 Саранск - Сурское – Ульяновск, Р-158 Нижний Новгород – Саратов и М-5 "Урал" подъезд к г. Саранску начинает действовать временное ограничение движения автомобилей.

На участке с 61-го по 68-й км автодороги Р-178 в Чамзинском районе проезжая часть сужена до одной полосы, движение реверсивное. Максимальная скорость ограничена 40 км/ч. Такое же ограничение движения транспорта введено на участках с 62-го по 73-й км и со 164-го по 169-й км автодороги М-5 в Краснослободском и Торбеевском районах, а также на участке с 303-го по 321-й км автодороги Р-158 в Рузаевском районе.

Все введенные ограничения на участках будут действовать до конца октября.

Источник: izvmor.ru