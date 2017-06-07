В Саранске прошла конференция "Русский язык в диалоге культур"

Вчера, 6 июня, в Пушкинский день и День русского языка в Саранске состоялась научно-практическая конференция "Русский язык в диалоге культур".

В ней приняли участие ученые-лингвисты, преподаватели, аспиранты, студенты-филологи из разных регионов России. Организаторами конференции стали Поволжский центр культур финно-угорских народов и филологический факультет МГУ им. Огарева.

Пленарное собрание в зале Республиканской библиотеки началось с чарующих пушкинских строк.

Потом собравшихся приветствовали первый заместитель министра культуры и национальной политики РМ А.И. Карьгин, декан филологического факультета им. Н.П. Огарева Ю.А. Мишанин, директор Пушкинской библиотеки А.И. Степанов и прочие. Все их речи объединяла мысль, что язык – это наше богатство, доставшееся нам в наследство, это основа культуры Российской Федерации, и наша задача – сберечь данный неоценимый дар, преумножить его и передать новым поколениям. А как это сделать, в своих выступлениях вели дискуссию эксперты, педагоги вузов, школьные преподаватели.

Источник: izvmor.ru