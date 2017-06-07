Житель Саранска Михейкин получил 5 лет за махинации с наркотиками и криптовалютой

Саранский суд признал виновным в махинациях с наркотиками и криптовалютой валютой 20-летнего местного жителя Евгения Михейкина.

Сообщается, что Михейкин состоял в преступном сообществе, которое занималось сбытом зелья. В интернете участники размещали рекламу магазинов, продающих наркотики, а потом, заранее поместив их в тайники, передавали оптовые партии наркотических средств обвиняемому, который фасовал их на небольшие дозы и прятал в тайники-закладки. Помимо этого молодой человек легализовал свыше 19 000 рублей наркоприбыли, переведя их из криптовалюты "биткоин" в рубли через онлайн-биржу.

В результате по решению Ленинского суда Михейкин проведет 5 лет в колонии строгого режима.

Источник: izvmor.ru