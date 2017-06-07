В Рузаевки пройдет масштабная модернизация общественного транспорта

Общественный транспорт Рузаевки ждет масштабная модернизация.

Как заявил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания администрации района Валерий Филатов, в городе уже сделан первый шаг в данном направлении: на 13-й сессии депутаты районного Совета обговаривали вопрос об организации транспортного обслуживания. Итогом стало установление ряда нормативных документов.

На сегодняшний день идет разработка документации по проведению конкурса, требований к его участникам, к шоферам, к автобусам. Условия предъявляются довольно строгие, практически половина районного автотранспорта им не отвечает.

В настоящее время на маршрут выходит большое количество лишних ГАЗелей, вынужденных долгое время стоять в ожидании. Кроме того, будет решена проблема с движением в вечернее время. На данный момент шоферы отказываются выполнять это условие.

Также продолжается работа по оформлению остановочных павильонов. Наравне с обозначением остановок появятся сведения о расписании движения. Будет организован новый маршрут – вплоть до магазина "Магнит" в Школьном бульваре.

По сельским маршрутам изменений не будет – они сформированы с учетом пожеланий населения, по этой причине ни один рейс не будет сокращен.

Источник: izvmor.ru