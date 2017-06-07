Сотрудники филиала «Мордовэнерго» сдавали нормы ГТО

Работники филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в Россети») – «Мордовэнерго» стали участниками Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Более 240 человек изъявили желание пройти тестирование во всех возрастных группах от 18 до 59 лет.

Сотрудники аппарата управления и Саранского производственного отделения (ПО) прошли испытания на базе стадиона Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева. Представители Ковылкинского, Комсомольского и Краснослободского ПО выполняли нормативы ГТО в районных подразделениях Центра тестирования

Энергетики попробовали свои силы в плавании, стрельбе из пневматической винтовки, а также сдали легкоатлетические нормативы: бег, наклоны, отжимания, подтягивания, метание снаряда, пряжки в длину с места и упражнения на пресс.

В настоящее время идет обработка протоколов сдачи норм ГТО во Всероссийском центре тестирования. По предварительным данным около 10 сотрудников филиала «Мордовэнерго» претендуют на золотой значок ГТО.

Как отмечают в Управлении по работе с персоналом, такие результаты вполне закономерны. Ведь организация спортивно-массовой работы в системе производственных процессов филиала «Мордовэнерго» занимает далеко не последнее место. Здоровый образ жизни работников и активные занятия спортом всегда поддерживались руководством и профкомом предприятия. Это участие команд «Мордовэнерго» в различных республиканских, городских и районных первенствах. Особое положение в спортивном направлении занимают корпоративные спартакиады, которые на предприятии проводятся в зимнее и летнее время.