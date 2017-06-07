Житель Мордовии ответит за преступления, совершенные в Явасе

В Мордовии сотрудники полиции задержали 26-летнего уроженца п. Барашево, подозреваемого в совершении преступлений в Явасе.

Сообщается, что 3 июня в полицию обратился собственник "Нивы-Шевроле" и сообщил, что из салона исчезли документы, а также инструменты и магнитола.

Обнаружилось, что в этот день нетрезвый мужчина хотел на попутном транспорте уехать домой в Теньгушевский район, однако не смог, поэтому решил угнать автомобиль. Уже после нескольких безуспешных попыток завести одно из стоящих в поселке авто гражданин высадил стекло водительской двери джипа. И украл оттуда все, что попалось под руку.

На данный момент на него возбуждены два уголовных дела, решается вопрос о возбуждении третьего. Похищенное изъято.

Источник: izvmor.ru