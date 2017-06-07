В ГИБДД Мордовии рассказали подробности массового ДТП в пригороде Саранска

В республиканском ГИБДД рассказали подробности крупной аварии, произошедшей накануне в поселке Николаевка.

По словам представителей ведомства, шофер "Киа" не обеспечил безопасную дистанцию и врезался в "Митсубиси". Японскую иномарку выкинуло на встречную полосу, где она "встретилась" с " Грантой" и вазовской "двенадцатой". "Гранта", в свою очередь, протаранила "ГАЗель". Сам виновник катастрофы, продолжая движение, зацепила "Рено".

Вследствие ДТП травмы получили шофер и пассажир "Митсубиси", а также шофер "Гранты". Все они были доставлены в больницу, где им была оказана помощь и назначено лечение.

Источник: izvmor.ru