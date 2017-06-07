В Мордовии молодой 29-летний мужчина свел счеты с жизнью

В п. Николаевка свел счеты с жизнью 29-летний мужчина.

Сообщается, что он проживал в доме вместе с родителями. Именно отец выявил сына в петле. Тело он увидел в прихожей дома. Известно, что это была далеко не первая попытка совершить непоправимое.

На данный момент работники СКР по РМ проводят проверку абсолютно всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Чамзинского района пострадал в ходе пьяной драки. Мужчина 1987 года рождения был доставлен в больницу с ножевым ранением.

Вскоре оперативники задержали предполагаемого нападавшего - жителя п. Комсомольский, 1994 года рождения.

Источник: izvmor.ru