Нумизмата из Саранска "развели" на 12 500 рублей

Уроженец Саранска стал жертвой мошенников.

Сообщается, что нумизмат заинтересовался объявлением о реализации коллекционных монет на аукционе "meshok". Фото предметов он увидел в разделе веб-сайта.

Списавшись с продавцом, он договорился о цене и отправил 100% предоплату в размере 12 500 рублей на предоставленный в сообщении банковский счет. Курьер с коллекцией должен был приехать на протяжение суток, но в назначенное время товар доставлен не был, а страница с объявлением заблокирована.

Любитель монет был вынужден обратиться в полицию. По данному факту проводится проверка.

Источник: izvmor.ru