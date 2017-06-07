Житель Мордовии отправится в тюрьму за наркопреступление

Сотрудники полиции Мордовии задержали 35-летнего жителя с. Атемар по подозрению в наркопреступлении.

Сообщается, что в кармане его брюк оперативники обнаружили пакет с растительным веществом со специфическим запахом. Результаты экспертизы выявили, что изъятое вещество - это "маковая соломка" весом 185 грамм.

Со слов задержанного, мак он набрал минувшим летом на заброшенном поле для личного использования. Прежде гражданин уже был судим за совершение имущественных правонарушений.

По данному факту возбуждено уголовное дело, собирателю грозит 3 года тюрьмы.

Источник: izvmor.ru