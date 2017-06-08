Житель Мордовии заплатит штраф за ложное заявление об угоне

Житель мордовского села Латышовка обвиняется в совершении ложного доноса. За свой поступок мужчина ответит по всей строгости закона.

Как сообщили в МВД республики, 3 мая мужчина обратился в дежурную часть с заявлением об угоне его автомобиля ГАЗ-2217. Довольно быстро оперативники выяснили, что за день до этого заявитель устроил ДТП и отправил машину в Ковылкинский район в автосервис на ремонт к местному мастеру.

На следующий день, чтобы уйти от ответственности, а также не оплачивать расходы за проведенные работы, хозяин автомобиля решил заявить об угоне.

Свою вину предприимчивый гражданин признал. За свой проступок он заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф