Жителя Саранска "развели" почти на 50 тысяч рублей, пообещав подарить Lexus

Житель Саранска подал заявление в полицию, в котором сообщил, что его обманули мошенники.

Как сообщает пресс-служба МВД Мордовии, пострадавшему в приложении Viber пришло сообщение, что он стал счастливым обладателем дорогого автомобиля марки Lexus. Для получения иномарки мужчине нужно было набрать номер телефона с кодом США, указанный в сообщении.

В ходе разговора "победителю" разъяснили, что для получения вожделенного приза нужно оплатить налоговый вычет. Мужчине предложили "наиболее удобный вариант оплаты" - зачислить деньги не по номеру кошелька QIWI, а по номеру договора, которого, как оказалось, на самом деле не существует

Поверив аферисту, несостоявшийся обладатель "Лексуса" перевел 48,5 тысяч рублей на банковский счет преступника. После этого связь прервалась, далее номер стал недоступен. Потерпевший был вынужден обратиться в полицию.

Источник: 13.мвд.рф