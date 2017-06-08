В Саранске стартовал суд над владельцем ритуального агенства, расстрелявшим конкурента

В Саранске начался суд над владельцем ритуального агентства Александром Колдырмановым. Его обвиняют в убийстве менеджера конкурирующей фирмы "Обелиск" Виталия Каткова

В Пролетарском районном суде 7 июня состоялось первое заседание. Свидетелей на процессе не было, потерпевшую сторону представляла жена убитого - Юлия Каткова. В качестве возмещения вреда женщина запросила 6 млн рублей.

15 июня срок содержания под стражей у Колдырманова истекает, и гособвинение ходатайствовало о его продлении еще на 6 месяцев. Подсудимый и его адвокат пытались отговорить суд от такого решения, ссылаясь, в частности, на тот факт, что здоровье подсудимого пошатнулось во время пребывания в СИЗО. Адвокат просила отправить своего подзащитного под домашний арест, но суд поддержал сторону обвинения и продлил срок ареста по 25 ноября 2017 года.

15 марта этого года в подъезде дома №28 по проспекту 60 лет Октября Колдырманов выстрелил в спину Каткову. С огнестрельным ранением в спину 44-летнего мужчину доставили в больницу, где он умер через сутки.

Источник: izvmor.ru