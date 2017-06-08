Тяжелоатлетка из Мордовии Наталья Гришина завоевала золото на чемпионате ПФО

В Новочебоксарске прошел чемпионат Приволжского федерального округа по тяжелой атлетике. Мордовские спортсмены взяли на этом турнире 4 медали.

Победительницей в весовой категории до 63 кг стала Наталья Гришина, в сумме двоеборья набравшая 190 кг. Серебряная медаль на счету Ирины Шмелевой, выступавшей в весе до 58 кг. С результатом 185 кг она выполнила норматив мастера спорта России.

В весовой категории до 85 кг среди мужчин серебряным призером стал Алексей Юфкин (311 кг). В этой же весовой категории бронзовую медаль завоевал Евгений Пимкин (303 кг).

Отметим, что данные соревнования стали отборочными на чемпионат России.

Источник: izvmor.ru