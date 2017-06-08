В Саранске презентовали книгу о советско-финской войне

В Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. состоялась презентация книги "Предыстория и история советско-финляндской войны. Региональный срез (1939-1940)".

Авторами творения стали заместитель директора Мемориального музея по научной работе Валентина Ковшова и студент Константин Ковшов. Валентина Ковшова на презентации книги подчеркнула, что издание произведения стало возможным при поддержке Государственного Собрания РМ и лично председателя ГС РМ Владимира Чибиркина.

За 105 дней советско-финской войны погибли и пропали без вести 130 тысяч советских солдат, из них 558 уроженцев Мордовии. Более 70 лет их имена находились в забвении, однако презентованная книга приоткроет завесу тайны. В издании опубликован список военнослужащих — уроженцев Мордовии, погибших, умерших, пропавших без вести в период войны.

Источник: izvmor.ru