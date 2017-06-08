14 расхитителей цемента из Мордовии услышали свои приговоры

В Мордовии вынесли приговор 14 гражданам, которые совершили крупную кражу цемента. Осужденным вменено 38 эпизодов кражи стройматериала с территории предприятия. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, двое из осужденных, являясь жителями Чамзинки, договорились с рабочими одного из предприятий на территории района о совершении краж цемента из организации. Осужденные заранее распределили роли, в соответствии с которыми двое мужчин получали доступ к продукции, складированной на открытых площадках предприятия и вывозили товар на принадлежащих им грузовых автомобилях. В свою очередь, охранники предприятия обеспечивали преступникам беспрепятственный доступ к цементу, а грузчик загружал награбленное в автомобили. После этого мужчины продавали цемент в Мордовии и на территории соседних регионов.

Таким образом, в период с июля по сентябрь 2014 года они похитили более 3 тысяч тонн цемента на общую сумму 11 млн 354 тыс. 175 рублей.

В ходе судебного заседания четверо осужденных вину признали частично, остальные - в полном объеме. Каждому из обвиняемых вынесен приговор от 4 лет 6 месяцев реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима в зависимости от степени вины, а также в виде лишения свободы условно.

Источник: 13.мвд.рф