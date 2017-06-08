Главный федеральный инспектор по Мордовии пытался разобраться в проблемах жителей Саранска

Главный федеральный инспектор по Мордовии Михаил Сезганов провел прием граждан в региональной приемной президента России. Решать свои проблемы к инспектору пришли 8 жителей Саранска.

Жители многоквартирного дома столицы Мордовии обратились по вопросу включения их дома в список проведения капитального ремонта в 2017-2018 гг. Заявители рассказали о неудовлетворительном состоянии изоляции межпанельных швов, электрической проводки в подъездах, канализационной системы и других проблемах в доме. В администрации Саранска отметили, что в прошлом году саранский ГУК отремонтировал кровлю этого дома, а в 2014 году была выполнена замена разливов холодного и горячего водоснабжения. Кроме того, данный дом включен в план реализации программы "Комплексное благоустройство придомовых и внутриквартальных территорий" на 2017 год.

Что касается просьбы заявителей, то вопрос по капремонту фасада и инженерных систем дома, в котором проживают заявители, будет рассмотрен при формировании плана работ на 2018 год. На 2017 год план уже давно составлен и утвержден.

Источник: izvmor.ru