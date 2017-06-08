В Темниковском районе поймали рыбного браконьера

Жителя Темниковского района Мордовии могут осудить за незаконный лов рыбы с применением способов массового истребления. В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РМ, мужчина вечером взял из дома резиновую лодку, вооружился сетями длиной 80 и 70 метров, и поехал на озеро Вятькишево, расположенное недалеко от Темникова. Стоит отметить, что водоем признан водным памятником природы регионального значения, где установлен особый режим, предусматривающий запрет вылова рыбы.

Тем не менее мужчину запреты не смутили. Он их проигнорировал, сетями перегородил озеро и стал ждать улова. Однако подоспевшие полицейские помешали недобросовестному гражданину нанести ущерб природе.

Источник: prokrm.ru