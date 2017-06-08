Выставка "Плетеная фантазия" в Саранске поражает воображение

В Музее народной культуры в Саранске открылась выставка "Плетеная фантазия". Здесь можно увидеть самые разнообразные и диковинные творения местных умельцев.

Кроме вполне пригодных в быту корзинок и лукошек самых разных размеров, изготовленных из экологически безопасных материалов, на выставке представлены и берестяные головные уборы, и оригинальные дамские украшения, и настоящая "Ветряная мельница", разумеется, миниатюрного размера. Ее построила 80-летняя пенсионерка Елена Аброськина из деревни Грачевники Краснослободского района. Еще одна краснослободская мастерица Вера Аброськина создала забавного коня с кудрявой гривой, царственного вида коза и упрямого барашка.

Есть на выставке и изысканные плетеные кашпо, вееры, ретро-телефон и сказочные жар-птицы, эффектные панно из пенькового жгута выполненные в технике макраме. А зубово-полянская рукодельница Елена Чикомазова смастерила плетеный самовар, чугунок и… "Велосипед".

В общей сложности для экспозиции были собраны около 140 работ более 22 авторов из 11 районов Мордовии.

Источник: izvmor.ru