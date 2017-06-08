В Мордовии ушлый продавец магазина электроники обманул женщину при покупке "Макбука"

Жительница поселка Зубова Поляна подала заявление в полицию, пожаловавшись на интернет-мошенника. По словам потерпевшей, из-за его действий она лишилась 118 тысяч рублей.

Как пояснили в МВД Мордовии, в январе 29-летняя женщина перевела указанную сумму на банковский счет продавца магазина электроники. За эти деньги дама хотела приобрести ноутбук. Поскольку в магазине нужный покупательнице "Макбук" отсутствовал, сотрудник торговой точки предложил сделать заказ через интернет-магазин. Главным условием стала 100%-ная предоплата. Товар должен был прийти через месяц.

Не получив в указанный срок технику, покупательница несколько раз созванивалась с продавцом, который всегда просил клиентку подождать. Предположив, что ее попросту обманули, девушка была вынуждена обратиться в полицию.

24-летний аферист был задержан и признался, что после получения суммы он не стал делать заказ "Макбука", а попросту присвоил себе эти деньги и прогулял.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит пять лет тюрьмы.

Источник: 13.мвд.рф