В Саранске в честь празднования Дня города ограничат движение транспорта

Госавтоинспекция Мордовии предупредила местных автомобилистов, что 12 июня в честь Дня города в столице РМ будет ограничено движение транспорта и исключена парковка транспортных средств на некоторых участках автодорог.

с 7:30 до 23:00 :

- по ул. Советской на участке от ул. Большевистской до ул. Рабочей,

- по ул. Володарского на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической,

- по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической,

- по ул. Л. Толстого на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической

На парковках:

- прилегающих к зданиям ледового дворца по ул. Красная, д. 40 и стадиона «Старт» по ул. Красная,22 со стороны улиц: Красная, Московская

- по ул. Советской в районе здания Государственного собрания РМ (ул.Советская,26).

с 20:00 до 22:30 (на время проведения праздничного салюта)

- по ул. Московской на участке от ул. А. Невского до ул. Рабочей и по ул. Рабочей на участке от ул. Коммунистической до ул. Московской;

с 7:30 до 13:00:

- по ул.Большевистской на участке от ул. Полежаевой до ул. Коммунистической

- по ул.Большевистской (нечетная сторона) на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- на парковке по ул. Большевистской в районе здания Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по ул. Советской, 47а,

С 12:00 11 июня до 7:30 12 июня - по пр. Ленина на участке от дома № 4 по пр. Ленина до ул. Советская.

С 7:30 до 16:00 12 июня:

- на парковке по ул. Красноармейской в районе ресторанно-гостиничного комплекса «Парк-Отель» (ул.Красная,4).

с 16:00 до 22:00 12 июня

- по ул. М.Расковой на участке от ул. Ульянова до пр. 50 лет Октября

- по ул. Гожувской на участке от здания Администрации Октябрьского района го Саранск (ул. Гожувская, 40) до здания МОУ «Лицей №7» (пр. 70 лет Октября, 102)

- по ул. Миронова на участке от ул. Коваленко до ООО «Рынок «Данко» (ул. Миронова 1А)

- на внутриквартальном проезде на участке от магазина «Евроспар» (ул. Коваленко, 53А) до ул. Миронова.

Источник: gibdd.ru/r/13