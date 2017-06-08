Гости из Калужской области посетили саранский НИИИС имени А.Н. Лодыгина

Делегация из Калужской области побывала в НИИИС имени А.Н. Лодыгина в Саранске. В столице Мордовии для гостей была организована обширная программа, направленная на ознакомление с инновационным развитием региона.

Стоит напомнить, что в феврале этого года Мордовия заняла 14-е место по результатам ежегодного "Рейтинга инновационного развития регионов России" и вошла в группу среднесильных инноваторов, так что визит калужских гостей был отнюдь не случайным.

В регионе-13 сосредоточенно много научных предприятий, обладающих большим научным потенциалом. К их числу относится и НИИИС имени А.Н. Лодыгина. Для гостей была организована экскурсия по лаборатории радиоэлектронных компонентов и испытательной лаборатории Института. Посетители смогли воочию увидеть работу мордовских ученых и обменяться с ними бесценным опытом.

Источник: izvmor.ru