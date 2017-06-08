Врио главы РМ Владимир Волков поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Врио главы Мордовии Владимир Волков обратился с работникам социальной сферы региона с поздравлениями. Сегодня, 8 июня, отмечается их профессиональный праздник.

"Социальный работник – это профессия, которая опирается на многовековые российские традиции милосердия, взаимопомощи и взаимовыручки. Вы работаете с людьми, которым больше всего необходимы внимание и забота общества: с пожилыми людьми, инвалидами, детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. И каждому из них вы отдаете частичку своей души.

В вашей профессии нет места безответственности, черствости и равнодушию, потому что от выполнения социальных гарантий во многом зависят самочувствие и качество жизни людей, их вера в государство, в социальную справедливость, стабильность в обществе.

Проведение активной социальной политики, являющейся одним из основных направлений деятельности органов власти республики, во многом определяется вашей компетентностью, эффективностью вашей работы.

Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, чуткие сердца и внимание к человеческим судьбам. Убежден, что вас всегда будут отличать высокий профессионализм, самоотверженность и человеколюбие", - сказано в тексте поздравления.

Источник: e-mordovia.ru