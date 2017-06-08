В Саранске за сутки поймали троих наркоманов

За сутки в Мордовии задержали троих человек, при которых были обнаружены наркотики. Так, в Ленинском районе Саранска в руки к правоохранителям попал житель Луховки, 1989 г.р., у которого нашли полимерный пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятое у молодого человека вещество оказалось N-метилэфедроно весом 0,64 граммов, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Еще двоих подозреваемых с аналогичным зельем задержали в Пролетарском районе Саранска. Полицейские при личном досмотре нашли у жительницы Нижнего Новгорода, 1996 года рождения, 2,66 граммов синтетики, а у жителя Ичалковского района, 1985 года рождения, - 1,95 граммов.

Все задержанные признались, что приобретали запрещенные вещества посредством Интернета для личного употребления.

По всем фактам проводятся проверки.

Источник: 13.мвд.рф