В Саранске жители одного из дворов устроили экопраздник

Во дворе одного из домов по улице Энгельса в Саранске накануне, 7 июня, был организован экопраздник. Местные жители вышли на улицы, чтобы узнать больше о раздельном сборе мусора и сделать свой город чище.

На празднике было все: угощения в формате "Соседских обедов", викторина, где самые маленькие участники рассказывали про круговорот мусора в природе и о том, как важно относить пластик, бумагу и картон в бак с желтой крышкой, также состоялось соревнование на лучшую сортировку отходов.

Для всех участников был подготовлен праздничный концерт. А мальчишки организовали турнир по дворовому футболу.

По итогам мероприятия самые активные его участники получили подарки.

Источник: izvmor.ru