Обвинение требует 2,5 года колонии для бабушки из Саранска, изрезавшей внучку ножом

В Саранске продолжается судебный процесс над Светланой Мигановой, которая обвиняется в жестоком истязании малолетней внучки. Напомним, в декабре 2016 года женщина, пребывая в нетрезвом состоянии, исколола малышку ножом, а затем вытолкнула раздетого ребенка на площадку, от чего девочка упала и скатилась вниз по лестничному маршу.

Истерзанный ребенок постучался в соседнюю квартиру, где ей оказали помощь и вызвали «скорую помощь». Девочка была доставлена в Детскую республиканскую больницу, где у нее диагностировали резаные раны головы, обеих ушных раковин, слуховых проходов, правого нижнего и верхнего века, кистей рук, контузию левого глазного яблока.

На предварительном следствии Миганова вину признала полностью, сказав, что объяснить свое агрессивное поведение в отношении внучки не может, ссылаясь на то, что находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Прокурор запросил для бабушки-изверга 2,5 года колонии. Окончательное решение суд вынесет 14 июня.

Источник: izvmor.ru