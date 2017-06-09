Лесника из Мордовии осудят за вырубку сосен более чем на 7 млн

В Темниковском районе Мордовии будут судить бывшего мастера леса Харинского лесничества Юрия Грушина, которого обвиняют в незаконной рубке леса. Мужчине грозит реальное тюремное заключение.

Как сообщили в прокуратуре, Грушин по роду деятельности должен был заниматься охраной и защитой лесного фонда. Вместо этого он нанял двух местных жителей и рассказал им, что у него есть все документы на вырубку. По его просьбе за три месяца этого года рабочие срубили 238 сосен, причинив Темниковскому лесничеству ущерб на сумму более 7,3 млн рублей.

Как сообщалось в марте этого года, житель Мордовии загубил сосен на 54 000 рублей в Пензенской области. Экспертами Большевьясского лесничества была обнаружена нелегальная рубка сосны. Правонарушитель установлен "по горячим следам" и арестован.

Источник: prokrm.ru