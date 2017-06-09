Житель Саранска получил ножевое ранение в ходе конфликта между другом и его бывшим тестем

Житель Саранска попал в больницу с ножевым ранением груди. Как стало известно, ранение 31-летний мужчина с Химмаша получил во время конфликта между его товарищем и бывшим тестем последнего.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, пострадавший вместе с другом пришел в квартиру к 49-летнему гражданину за личными вещами. Между приятелем потерпевшего и его бывшим тестем, который является хозяином квартиры, возник конфликт на лестничной площадке. Когда пострадавший вмешался, хозяин взял нож и ударил им незнакомца. Соседи вызвали на место происшествия врачей.

Оперативники задержали нападавшего в кратчайшие сроки. Он признался в содеянном. Орудие преступления у мужчины изъято.

Источник: 13.мвд.рф