Владимир Волков провел встречу с руководителем завода "Медоборудование"

Врио главы Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с гендиректором промышленно-финансовой корпорации "Аламак" Евгением Михайловым и гендиректором саранского завода "Медоборудование" Валерием Мазовым. Стороны обговорили вопросы работы предприятия в 2017 году и планы на перспективу.

Как сообщает пресс-служба главы РМ, с 2015 года завод активно работает по гособоронзаказу, выпуская военно-медицинскую технику. Благодаря этому в 2017 году предприятие увеличит объемы производства более чем в 3 раза. Завод работает в 3 смены, создаются дополнительные рабочие места. Опытные образцы новой продукции для российской армии в настоящее время проходят государственные испытания.

Владимир Волков поставил перед руководством завода конкретную задачу: расширить ассортимент выпускаемой продукции и продолжать увеличивать объемы производства.

Источник: e-mordovia.ru