Жителей и гостей Саранска развезут по домам после празднования Дня города

Жителям Саранска не придется думать о том, как добраться домой после праздничного салюта в честь Дня города 12 июня. Как сообщает пресс-служба администрации города, будет организована доставка жителей и гостей в микрорайоны столицы РМ.

Дополнительные автобусы проследуют по следующим направлениям:

Химмаш – транспорт отправляется с ул. Володарского (район школы № 39);

Юго-запад и Светотехстрой – транспорт отправляется с ул.Советская (район Кафедрального Собора Ф.Ф. Ушакова) а также с ул. Коммунистическая (ост. Театр оперы и балета);

Юго-запад р.п. Ялга р.п. Николаевка – транспорт отправляется с ул. Московская (ост. Парк).

Источник: adm-saransk.ru