В рамках проекта "Карта убитых дорог" эксперты ОНФ 21 июня посетят Саранск

Эксперты Общероссийского народного фронта в рамках проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" нанесут визит в Мордовию. Очередной этап дорожных рейдов, которые на этот раз пройдут в городах ПФО, стартует 9 июня.

"В ходе рейда в первую очередь мы будем уделять внимание дорогам, которые местные жители добавили на карту. Но также планируем оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012–2016 гг., и участков, которые Народный фронт проинспектировал в 2015 г.", – отметил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александр Васильев.

В первый день рейда, то есть сегодня, эксперты посетят Тольятти. До Саранска инспекция доберется 21 июня.

По последним данным, на карте Мордовии добавлен 121 проблемный объект общей протяженностью 138 км. Больше всего дорог отмечено в Саранске – 28. Далее следует Рузаевка, жители которой на "Карте убитых дорог" отметили 21 точку.

Источник: izvmor.ru