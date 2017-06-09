Транспортная полиция Рузаевки старается обеспечить гражданам "Безопасный отпуск"

В Рузаевке транспортная полиция проводит акцию "Безопасный отпуск". В рамках мероприятия правоохранители посещают железнодорожные вокзалы с профилактическими рейдами.

Как сообщает пресс-служба Рузаевского ЛО МВД России на транспорте, сотрудники полиции совместно с общественниками напоминают людям об основных правилах безопасности и раздают памятки, разъясняющие как вести себя в дороге, чтобы не стать жертвой преступников. Кроме того, у полицейских налажено взаимодействие с начальниками прибывающих на станцию поездов по части распространения информации о правилах безопасности среди пассажиров.

Также на железнодорожном вокзале Рузаевки ежедневно транслируются дикторские тексты по вопросам повышения внимания пассажиров к забытым вещам, бесхозным предметам и способам связи с администрацией и транспортной полицией.

Источник: 13.мвд.рф