Охраннику ночного клуба из Саранска дали 8 лет "строгача" за убийство посетителя в драке

В Саранске вынесли приговор охраннику ночного клуба "Радо". 20-летнего парня приговорили к 8 годам в колонии строгого режима за смертельное избиение клиента развлекательного заведения.

Как сообщили в Октябрьском районном суде столицы РМ, трагедия произошла 12 февраля. В тот день между нетрезвыми посетителями клуба и службой безопасности заведения произошел конфликт. Один из хулиганов ударил подсудимого головой в лицо, в ответ тот ударил обидчика кулаком в голову. Удар охранника оказался более мощным - посетитель упал и ударился о пол, а через некоторое время скончался. Стоит отметить, что осужденный ранее занимался единоборствами.

Помимо 8-летнего заключения, охранника обязали выплатить 750 тысяч рублей в качестве компенсации.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru