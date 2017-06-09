До Мордовии доехал уникальный автобус-тренажер по безопасности дорожного движения

В Саранске побывал уникальный автобус-тренажер под названием "Школа дорожной безопасности". В нем прошли занятия по правилам дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, спецавтобус укомплектован мультимедийным оборудованием, демонстрирующим действие ремней безопасности при дорожно-транспортном происшествии или резком торможении, оборудован генератором дыма для имитации задымления салона, необходимым наглядным материалом и видеоаппаратурой для показа обучающих фильмов.

Внутри автобуса побывали около 400 школьников, отдыхающих в летних пришкольных лагерях Саранска, а также воспитанники социального приюта для детей и подростков "Радуга" и Ялгинского детского дома-школы. Все ребята на собственном опыте убедились в необходимости использования ремней безопасности.

Помимо занятий в специализированном автобусе, сотрудники Госавтоинспекции проводили для детей различные игровые мероприятия, в частности, беседы и викторины по правилам дорожной безопасности.

Источник: gibdd.ru/r/13