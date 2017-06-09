Икона святого Симеона, помогающая бесплодным парам, отправилась в районы Мордовии

Жители районов Мордовии получат уникальную возможность поклониться иконе преподобного Симеона Мироточивого, царя Сербского. Данную святыню подарил владыке Зиновию один из афонских монастырей. По давней традиции, с молитвой о помощи к преподобному Симеону обращаются бесплодные супруги.

На сегодняшний день тысячи жителей Саранска уже смогли приложиться к святыне. Затем чудотворный образ успел посетить Рузаевку, села Левжу и Перхляй, а также Никольскую церковь села Сузгарье. 10 и 11 июня образ вновь будет находиться в Рузаевке: в храме Рождества Пресвятой Богородицы и в Никольской церкви. 11 и 12 июня иконе смогут поклониться жители села Арх.-Голицыно.

Затем образ привезут в села Трускляй и Инсар-Акшино. Позже икона будет доставлена в Инсарский, Кадошкинский, Ковылкинский, Лямбирский, Кочкуровский, Ромодановский и Ичалковский районы.

Источник: izvmor.ru