Власти Мордовии отчитались о ремонте объектов для маломобильных групп населения

В Мордовии за последние 3 года был произведен ремонт и реконструкция 47 объектов в 6 приоритетных сферах жизнедеятельности: социальной защиты населения, здравоохранения, спорта, культуры, образования, занятости населения. Об этом сообщил министр соцзащиты РМ Игорь Князьков.

Все объекты доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения. В учреждениях установлены пандусы, поручни, подъемные устройства, расширены дверные проемы, заменены входные группы. Также были оборудованы специальные помещения для оказания услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения, а в стационарных учреждениях адаптированы жилые и санитарно-гигиенические помещения. Учреждения оснащены информационными табло с тактильной информацией, средствами ориентации для инвалидов по зрению и слуху, установлены видеотелефоны.

Кроме того, власти региона закупили 13 троллейбусов и 11 автобусов с системой наклона пола и оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями, а также 2 "Газели" для перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы.

Источник: izvmor.ru