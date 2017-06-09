Студентка из Саранска лишилась 3 тысяч рублей посредством соцсети "ВКонтакте"

Очередной житель Мордовии пострадал от действий мошенников в Интернете. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, в полицию обратилась 20-летняя жительница Саранска и рассказала, что лишилась 3 тысяч рублей.

По словам заявительницы, мошенник взломал аккаунт ее подруги в социальной сети "ВКонтакте" и от имени хозяйки отправил сообщения всем друзьям с просьбой одолжить денег через услугу "мобильный банк". Пострадавшая, которая учится в одном из вузов Саранска, поверила своей знакомой и отправила на указанный счет требуемую сумму. Чуть позже правда всплыла, однако денег было уже не вернуть.

В настоящее время оперативники пытаются установить, куда ушли средства студентки.

Источник: 13.мвд.рф