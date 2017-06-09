В Мордовии 20-летний парень порезал обидчика ножом на поминках

Жителя Старошайговского района Мордовии осудят за покушение на убийство односельчанина. Как удалось установить следователям, обвиняемый и 48-летний пострадавший вместе были на поминках, где, разумеется, не обошлось без распития алкоголя. В какой-то момент между ними возникла ссора, и молодой человек ударил обидчика ножом в шею. Раненый самостоятельно дошел до дома и уже оттуда был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба СКР по РМ.

В ходе следствия обвиняемый вину признал полностью. По его словам, он взялся за нож после того, как потерпевший неоднократно его оскорбил.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: mordovia.sledcom.ru