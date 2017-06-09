Русская драма в Саранске закроет сезон 16 июня

Мордовская Русская драма 16 июня закроет текущий сезон премьерой спектакля по пьесе Александра Островского "Доходное место". Постановщиком спектакля выступил режиссер театра Андрей Ермолин, который свою трактовку обозначил как трагикомедию.

Главные роли в спектакле исполнили Николай Большаков, Игорь Дьячков, Каролина Качмазова, Оксана Сизова, Сергей Самарин и молодой Александр Борзов, Сергей Адушкин, Алексей Тимин, Денис Кручинкин и Михаил Зверев, Софья Вельмакина, Юлия Егоркина, Елизавета Ломайкина и Александра Надорова.

Кроме того, участие в постановке приняли студенты саранского Института национальной культуры - Николай Головкин, Михаил Канаев и Данила Ибрагимов.

Источник: izvmor.ru